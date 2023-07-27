Икрина (Икрина) Маремьяна (Мариамия) Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Икрина) Маремьяна (Мариамия) Прохорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

09.03.1821

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Икрин Андрей Федоров

Отец ребёнка: Икрин Федор Васильев

Рождение ребёнка
1795

Сын: Икрин Лаврентий Федорович

Отец ребёнка: Икрин Федор Васильев

Рождение ребёнка
08.03.1801

Сын: Икрин Василий Федоров

Отец ребёнка: Икрин Федор Васильев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.09.1802

Сын: Икрин Григорий Федоров

Отец ребёнка: Икрин Федор Васильев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1804

Дочь: Антонида Федорова

Отец ребёнка: Икрин Федор Васильев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Федор Васильев

Смерть
09.03.1821
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки