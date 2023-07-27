Икрина (Икрина) Маремьяна (Мариамия) Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти09.03.1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Икрин Андрей Федоров
Отец ребёнка: Икрин Федор Васильев
Рождение ребёнка
1795
Сын: Икрин Лаврентий Федорович
Отец ребёнка: Икрин Федор Васильев
Рождение ребёнка
08.03.1801
Отец ребёнка: Икрин Федор Васильев
Рождение ребёнка
29.09.1802
Отец ребёнка: Икрин Федор Васильев
Рождение ребёнка
04.03.1804
Дочь: Антонида Федорова
Отец ребёнка: Икрин Федор Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Икрин Федор Васильев
Смерть
09.03.1821
Причина смерти: от чахотки