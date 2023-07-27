Плетнева (Тихонова) Степанида Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнева (Тихонова) Степанида Степанова

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Место рождения

д. Тихонова Чюбаровского прихода

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

05.05.1832

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Тихонова Чюбаровского прихода
Бракосочетание
02.07.1808

Муж: Плетнев Николай Афанасьев

Рождение ребёнка
28.01.1812

Сын: Плетнев Василий Николаев

Отец ребёнка: Плетнев Николай Афанасьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.06.1813

Дочь: Анфусса Николаева

Отец ребёнка: Плетнев Николай Афанасьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Лошкарева Анфисса Николаева

Отец ребёнка: Плетнев Николай Афанасьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.02.1817

Сын: Плетнев Анисим Николаев

Отец ребёнка: Плетнев Николай Афанасьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
05.05.1832
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки