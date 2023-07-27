Плетнева (Тихонова) Степанида Степанова
Место рожденияд. Тихонова Чюбаровского прихода
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти05.05.1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Тихонова Чюбаровского прихода
Бракосочетание
02.07.1808
Рождение ребёнка
28.01.1812
Отец ребёнка: Плетнев Николай Афанасьев
Рождение ребёнка
10.06.1813
Дочь: Анфусса Николаева
Отец ребёнка: Плетнев Николай Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Лошкарева Анфисса Николаева
Отец ребёнка: Плетнев Николай Афанасьев
Рождение ребёнка
11.02.1817
Отец ребёнка: Плетнев Николай Афанасьев
Смерть
05.05.1832
Причина смерти: от горячки