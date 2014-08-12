Ладыченко Александр
Место рождения
Дата рожденияОколо 17.03.1953
Дата смертиОколо 12.08.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.03.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 28.05.1978
Сын: Ладыченко Станислав
Мать ребёнка: Ладыченко Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ладыченко Лариса
Смерть
Около 12.08.2014
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно