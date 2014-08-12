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Ладыченко Александр

Место рождения

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

Около 17.03.1953

Дата смерти

Около 12.08.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1958 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.03.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 28.05.1978

Сын: Ладыченко Станислав

Мать ребёнка: Ладыченко Лариса

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладыченко Лариса

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Смерть
Около 12.08.2014
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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