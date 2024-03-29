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Соложенкин Виталий Сергеевич
Соложенкин Виталий Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.04.1984
Пол
Мужской
Отец
Соложенкин Сергей Иванович
1958 г.р.
Мать
Соложенкина Ольга
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1984
Отец:
Соложенкин Сергей Иванович
Мать:
Соложенкина Ольга
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