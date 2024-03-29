Соложенкин Виталий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соложенкин Виталий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1984

Отец: Соложенкин Сергей Иванович

Мать: Соложенкина Ольга

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