Скуратова Агриппина Семеновна
Место рождения
Дата рождения22.06.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
22.06.1891
Рождение, крещение: запись о рождении №50, метрическая книга за 1891 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
23.06.1891
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками: при крещении были села Пиковы Рясы крестьянский сын Павел Леонтиев Перов [сын Леонтия Пет... Показать все
Смерть
Неизвестно