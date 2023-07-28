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Скуратова Агриппина Семеновна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

22.06.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1891

Отец: Скуратов Семен Ефимович

Мать: Скуратова Мария Григорьевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №50, метрическая книга за 1891 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
23.06.1891
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками: при крещении были села Пиковы Рясы крестьянский сын Павел Леонтиев Перов [сын Леонтия Пет... Показать все
Смерть
Неизвестно