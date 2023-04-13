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Дубинко Зиновия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1828

Муж: Дубинко Корней Иванович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Дубинко Наум Корнеевич

Отец ребёнка: Дубинко Корней Иванович

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Дубинко Степан Корнеевич

Отец ребёнка: Дубинко Корней Иванович

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Дубинко Григорий Корнеевич

Отец ребёнка: Дубинко Корней Иванович

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Дубинко Яков Корнеевич

Отец ребёнка: Дубинко Корней Иванович

Краснокутск, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
Неизвестно