Каракчиев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каракчиев ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1995

Сын: Каракчиев Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Каракчиева Инна Русланович

с. Айкино, Сыктывдинский район, Республика Коми
Рождение ребёнка
18.07.2000

Дочь: Лилия Михайловна

Мать ребёнка: Каракчиева Инна Русланович

с. Айкино, Сыктывдинский район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каракчиева Инна Русланович

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