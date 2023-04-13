Бадалов Октай Вагабович
Место рожденияг. Сумгаит, Азербайджан
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Сумгаит, Азербайджан
Рождение ребёнка
1994
Дочь: Алиева Фидан гызы
Мать ребёнка: Бадалова Тамила (Дамировна)
г. Сумгаит, Азербайджан
Рождение ребёнка
2001
Дочь: Сабина гызы
Мать ребёнка: Бадалова Тамила (Дамировна)
г. Сумгаит, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно