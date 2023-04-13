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Бадалов Октай Вагабович

Место рождения

г. Сумгаит, Азербайджан

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Сумгаит, Азербайджан
Рождение ребёнка
1994

Дочь: Алиева Фидан гызы

Мать ребёнка: Бадалова Тамила (Дамировна)

г. Сумгаит, Азербайджан
Рождение ребёнка
2001

Дочь: Сабина гызы

Мать ребёнка: Бадалова Тамила (Дамировна)

г. Сумгаит, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадалова Тамила (Дамировна)