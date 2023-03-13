(Корнеева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корнеева) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Пол

Женский

Отец

1750 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
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Рождение
1780

Отец: Корнеевъ Михаилъ

Мать: Корнеева Ульянова Марья Никитина