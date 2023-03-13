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(Корнеева) Ирина
(Корнеева) Ирина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1780
Пол
Женский
Отец
Корнеевъ Михаилъ
1750 г.р.
Мать
Корнеева Ульянова Марья Никитина
1756 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец:
Корнеевъ Михаилъ
Мать:
Корнеева Ульянова Марья Никитина
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