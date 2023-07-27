Лебедев Гаврил Иудович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебедев Иуда
Рождение ребёнка
1932
Сын: Лебедев Анатолий Гаврилович
Мать ребёнка: Лебедева Варвара
Рождение ребёнка
1933
Сын: Лебедев Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Лебедева Варвара
Рождение ребёнка
04.02.1937
Дочь: Грицай (лебедева) Марина Гавриловна
Мать ребёнка: Лебедева Варвара
Смерть
Неизвестно