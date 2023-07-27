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Лебедев Гаврил Иудович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Иуда

Мать: Лебедева Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Лебедев Анатолий Гаврилович

Мать ребёнка: Лебедева Варвара

Рождение ребёнка
1933

Сын: Лебедев Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Лебедева Варвара

Рождение ребёнка
04.02.1937

Дочь: Грицай (лебедева) Марина Гавриловна

Мать ребёнка: Лебедева Варвара

Смерть
Неизвестно