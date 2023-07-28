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Сурнин Василiй Иванов

Место рождения

Тихий Ключ, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Тихий Ключ, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.01.1842

Жена: Вотякова Соломонiя Алексiева

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Сурнина Федосiя Василiева

Мать ребёнка: Вотякова Соломонiя Алексiева

Ключь Гремиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1846

Дочь: Стефанида Васильева

Мать ребёнка: Вотякова Соломонiя Алексiева

Ключь Гремиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1848

Сын: Сурнин Стефан Васильев

Мать ребёнка: Вотякова Соломонiя Алексiева

Тихий Ключ, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.07.1851

Сын: Сурнин Евдоким Васильев

Мать ребёнка: Вотякова Соломонiя Алексiева

Тихий Ключ, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.07.1852

Сын: Сурнин Прохор Васильев

Мать ребёнка: Вотякова Соломонiя Алексiева

Ключь Гремиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно