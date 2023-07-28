Сурнин Василiй Иванов
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
23.01.1842
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Сурнина Федосiя Василiева
Мать ребёнка: Вотякова Соломонiя Алексiева
Рождение ребёнка
09.11.1846
Дочь: Стефанида Васильева
Мать ребёнка: Вотякова Соломонiя Алексiева
Рождение ребёнка
?.01.1848
Мать ребёнка: Вотякова Соломонiя Алексiева
Рождение ребёнка
28.07.1851
Мать ребёнка: Вотякова Соломонiя Алексiева
Рождение ребёнка
27.07.1852
Мать ребёнка: Вотякова Соломонiя Алексiева
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно