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Пушкин Павел

Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Авдеева Фекла Пушкина

Мать ребёнка: не указана

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно