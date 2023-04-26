Бобраков Сергей Иванович
Место рожденияд.Остров, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Дата рождения23.09.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.09.1918
Отец: Бобраков Иван Семенович
Мать: Матрена Никифоровна
д.Остров, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1929
Дочь: Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.11.1943
Сын: Бобраков Валерий Сергеевич
Мать ребёнка: Мария Ивановна
пос.Огаревка, Щекинский район, Тульская обл
Рождение ребёнка
15.02.1947
Сын: Бобраков Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно
пос.Ломинцевский Щекинский р-н Тульская обл
Похороны
Неизвестно
кладбище близ пос.Ломинцевский