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Бобраков Сергей Иванович

Место рождения

д.Остров, Малоархангельский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

23.09.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1918

Отец: Бобраков Иван Семенович

Мать: Матрена Никифоровна

д.Остров, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1929

Дочь: Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
25.11.1943

Сын: Бобраков Валерий Сергеевич

Мать ребёнка: Мария Ивановна

пос.Огаревка, Щекинский район, Тульская обл
Рождение ребёнка
15.02.1947

Сын: Бобраков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
пос.Ломинцевский Щекинский р-н Тульская обл
Похороны
Неизвестно
кладбище близ пос.Ломинцевский