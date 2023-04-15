Галиченко (Старцева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиченко (Старцева) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: не указан

Мать: Старцева Антонина Дмитриевна

Смерть
1983