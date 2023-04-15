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Галиченко (Старцева) Ольга
Галиченко (Старцева) Ольга
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Дата смерти
1983
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Старцева (Крайникова) Антонина Дмитриевна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: не указан
Мать:
Старцева Антонина Дмитриевна
Смерть
1983
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