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Кирилъ
Кирилъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Не указана
Дети
Демидъ
1748 г.р.
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын:
Демидъ
Мать ребёнка: не указана
Поляшово
, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
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