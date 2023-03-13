Кирилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

1748 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Демидъ

Мать ребёнка: не указана

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана