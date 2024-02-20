Харабит (Улюра) Параскева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харабит (Улюра) Параскева Федоровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1806 г.р.

Мать

1818 г.р.

Муж

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
1850

Отец: Улюра Федор Паращевин

Мать: Улюра Панаица Паращевина

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
05.11.1873

Муж: Харабит Андрей Николаевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
Неизвестно
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