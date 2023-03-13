Юрина (Крыгина) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крыгинъ Михаилъ
Мать: Крыгина Ксенія
Бракосочетание
14.02.1910
Муж: Юринъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.10.1910
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.10.1912
Сын: Юринъ Михаилъ
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.05.1914
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ