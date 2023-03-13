Юрина (Крыгина) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Крыгина) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крыгинъ Михаилъ

Мать: Крыгина Ксенія

Бракосочетание
14.02.1910

Муж: Юринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1910

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Юринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1912

Сын: Юринъ Михаилъ

Отец ребёнка: Юринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1914

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Юринъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан