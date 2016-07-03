(Веденеева) Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Веденеева) Евдокия Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1941

Дата смерти

03.07.2016

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
20.02.1941

Отец: Веденеев Ефим Федорович

Мать: Веденеева Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
02.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
24.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин Николай Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.07.2016