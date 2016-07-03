(Веденеева) Евдокия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1941
Дата смерти03.07.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1941
Рождение ребёнка
02.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
24.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин Николай Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.07.2016