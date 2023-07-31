Чекалина (Чашкина) Евдокия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1895
Дочь: Александра Терентьевна
Отец ребёнка: Чекалин Терентий Михайлович
Рождение ребёнка
30.08.1903
Дочь: Зоя Терентьевна
Отец ребёнка: Чекалин Терентий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно