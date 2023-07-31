Чекалина (Чашкина) Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалина (Чашкина) Евдокия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1895

Дочь: Александра Терентьевна

Отец ребёнка: Чекалин Терентий Михайлович

Рождение ребёнка
30.08.1903

Дочь: Зоя Терентьевна

Отец ребёнка: Чекалин Терентий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалин Терентий Михайлович

Смерть
Неизвестно