Петров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Иван

Петров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Фома Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Петров Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Петров Стефан Степан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Петров Гаврил Гавриил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Петров Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.