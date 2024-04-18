Петров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Фома Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Петров Стефан Степан Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Петров Гаврил Гавриил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: не указана