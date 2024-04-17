Николаева (Дятлова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Николаев Виктор Степанович
Отец ребёнка: Николаев Степан Александрович
Рождение ребёнка
22.05.1925
Сын: Николаев Аркадий Степанович
Отец ребёнка: Николаев Степан Александрович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Николаев Александр Степанович
Отец ребёнка: Николаев Степан Александрович
Рождение ребёнка
13.04.1933
Дочь: Николаева Нина Степановна
Отец ребёнка: Николаев Степан Александрович
Смерть
1985