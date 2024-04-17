Николаева (Дятлова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Дятлова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Степан Александрович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Николаев Виктор Степанович

Отец ребёнка: Николаев Степан Александрович

Рождение ребёнка
22.05.1925

Сын: Николаев Аркадий Степанович

Отец ребёнка: Николаев Степан Александрович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Николаев Александр Степанович

Отец ребёнка: Николаев Степан Александрович

Рождение ребёнка
13.04.1933

Дочь: Николаева Нина Степановна

Отец ребёнка: Николаев Степан Александрович

Смерть
1985

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