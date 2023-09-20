Семенова (Гусельникова) Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1959
Отец: Гусельников Григорий Иванович
Мать: Гусельникова Лариса
Рождение ребёнка
28.05.1989
Дочь: Гаязова-Чернышева Диана Валерьевна
Отец ребёнка: Семенов Валерий Станиславович
Рождение ребёнка
07.06.1994
Сын: Семенов Арсений
Отец ребёнка: Семенов Валерий Станиславович