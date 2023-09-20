Семенова (Гусельникова) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Гусельникова) Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1959

Отец: Гусельников Григорий Иванович

Мать: Гусельникова Лариса

Рождение ребёнка
28.05.1989

Дочь: Гаязова-Чернышева Диана Валерьевна

Отец ребёнка: Семенов Валерий Станиславович

Рождение ребёнка
07.06.1994

Сын: Семенов Арсений

Отец ребёнка: Семенов Валерий Станиславович

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