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Черноусов Леонид Петрович

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

24.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1938

Отец: Черноусов Петр Прохорович

Мать: Черноусова Ольга Кондратьевна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
12.12.1961

Жена: Черноусова Нэлли Николаевна

Рождение ребёнка
20.01.1964

Дочь: Ерёмич Лариса Леонидовна

Мать ребёнка: Черноусова Нэлли Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.02.1977

Сын: Черноусов Максим Леонидович

Мать ребёнка: Черноусова Нэлли Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Работа или профессия
Неизвестно
НИЭП
unknown
Образование
Неизвестно
Школа № 10
Образование
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
НЭТИ
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