Черноусов Леонид Петрович
Место рождения
Дата рождения24.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1938
Бракосочетание
12.12.1961
Рождение ребёнка
20.01.1964
Дочь: Ерёмич Лариса Леонидовна
Мать ребёнка: Черноусова Нэлли Николаевна
Рождение ребёнка
01.02.1977
Сын: Черноусов Максим Леонидович
Мать ребёнка: Черноусова Нэлли Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Работа или профессия
Неизвестно
НИЭП
unknown
Образование
Неизвестно
Школа № 10
Образование
Неизвестно
НЭТИ