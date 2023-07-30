Коршак Агриппина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти01.10.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Коршак Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
23.05.1867 ст.
Отец ребёнка: Коршак Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
30.10.1873 ст.
Дочь: Коршак Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Коршак Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Коршак Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Коршак Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
29.07.1877 ст.
Дочь: Коршак Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Коршак Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
08.06.1886 ст.
Дочь: Коршак Мария Петровна
Отец ребёнка: Коршак Пётр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.1903 ст.
От чахотки
Похороны
03.10.1903 ст.