Коршак Агриппина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршак Агриппина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

01.10.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Коршак Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Коршак Пётр Николаевич

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.05.1867 ст.

Сын: Коршак Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Коршак Пётр Николаевич

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.10.1873 ст.

Дочь: Коршак Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Коршак Пётр Николаевич

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Коршак Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Коршак Пётр Николаевич

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1877 ст.

Дочь: Коршак Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Коршак Пётр Николаевич

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.06.1886 ст.

Дочь: Коршак Мария Петровна

Отец ребёнка: Коршак Пётр Николаевич

Макошино, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коршак Пётр Николаевич

Смерть
01.10.1903 ст.
Макошино, Чернігівська область
От чахотки
Похороны
03.10.1903 ст.