Жучковы ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жучковы ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

1898 г.р.

Добавил:

RK
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Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Жучков ?

Отец ребёнка: Жучков ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жучков ?

Смерть
Неизвестно