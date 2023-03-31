Нурисламов Марсель Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1976
Рождение ребёнка
01.11.2001
Сын: Нурисламов Эльдар Марсельевич
Мать ребёнка: Нурисламова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
30.03.2006
Дочь: Нурисламова Маргарита Марсельевна
Мать ребёнка: Нурисламова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
05.02.2018
Сын: Нурисламов Эдгар Марсельевич
Мать ребёнка: Нурисламова Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно