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Нурисламов Марсель Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1976

Отец: Нурисламов Данил Хормаевич

Мать: Нурисламова Алла Петровна

Рождение ребёнка
01.11.2001

Сын: Нурисламов Эльдар Марсельевич

Мать ребёнка: Нурисламова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
30.03.2006

Дочь: Нурисламова Маргарита Марсельевна

Мать ребёнка: Нурисламова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
05.02.2018

Сын: Нурисламов Эдгар Марсельевич

Мать ребёнка: Нурисламова Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нурисламова Наталья Владимировна