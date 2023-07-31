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Бачилин Борис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Бачилин Иван Романович

Мать: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евдокия Борисовна

Мать ребёнка: Анастасия Фалолиева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Бачилин Пётр Борисович

Мать ребёнка: Анастасия Фалолиева

Рождение ребёнка
1853

Сын: Бачилин Михаил Борисович

Мать ребёнка: Анастасия Фалолиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Фалолиева

Смерть
Неизвестно