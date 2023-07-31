Бачилин Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Бачилин Иван Романович
Мать: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евдокия Борисовна
Мать ребёнка: Анастасия Фалолиева
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Анастасия Фалолиева
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Анастасия Фалолиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Фалолиева
Смерть
Неизвестно