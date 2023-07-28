Андреева Гликерия Сорокина
Место рождения
Дата рождения17.05.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1879
Бракосочетание
13.10.1897
Рождение ребёнка
16.12.1898
Дочь: Анастасия Родионовна
Отец ребёнка: Андреев Родион Никитич
Рождение ребёнка
01.01.1902
Дочь: Евгения Родионовна
Отец ребёнка: Андреев Родион Никитич
Рождение ребёнка
20.04.1904
Дочь: Александра Родионовна
Отец ребёнка: Андреев Родион Никитич
Рождение ребёнка
04.09.1906
Дочь: Анна Родионовна
Отец ребёнка: Андреев Родион Никитич
Рождение ребёнка
01.11.1908
Сын: Андреев Вов Михаил Родионович
Отец ребёнка: Андреев Родион Никитич
Рождение ребёнка
09.01.1910
Дочь: Татьяна Родионовна
Отец ребёнка: Андреев Родион Никитич
Рождение ребёнка
09.01.1910
Дочь: Ксения Родионовна
Отец ребёнка: Андреев Родион Никитич
Рождение ребёнка
?.02.1912
Отец ребёнка: Андреев Родион Никитич
Рождение ребёнка
06.07.1914
Дочь: Марфа Родионовна
Отец ребёнка: Андреев Родион Никитич
Рождение ребёнка
02.06.1916
Дочь: Елена Родионовна
Отец ребёнка: Андреев Родион Никитич
Рождение ребёнка
02.06.1916
Сын: Андреев Константин Родионович
Отец ребёнка: Андреев Родион Никитич
Рождение ребёнка
18.03.1918
Дочь: Дарья Андреева
Отец ребёнка: Андреев Родион Никитич
Смерть
Неизвестно