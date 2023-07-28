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Андреева Гликерия Сорокина

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

17.05.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1879

Отец: Сорокин Григорий Еремеевич

Мать: Сорокина Евдокия Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.10.1897

Муж: Андреев Родион Никитич

Рождение ребёнка
16.12.1898

Дочь: Анастасия Родионовна

Отец ребёнка: Андреев Родион Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1902

Дочь: Евгения Родионовна

Отец ребёнка: Андреев Родион Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1904

Дочь: Александра Родионовна

Отец ребёнка: Андреев Родион Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1906

Дочь: Анна Родионовна

Отец ребёнка: Андреев Родион Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1908

Сын: Андреев Вов Михаил Родионович

Отец ребёнка: Андреев Родион Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1910

Дочь: Татьяна Родионовна

Отец ребёнка: Андреев Родион Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1910

Дочь: Ксения Родионовна

Отец ребёнка: Андреев Родион Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
?.02.1912

Сын: Андреев Иван Родионович

Отец ребёнка: Андреев Родион Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1914

Дочь: Марфа Родионовна

Отец ребёнка: Андреев Родион Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1916

Дочь: Елена Родионовна

Отец ребёнка: Андреев Родион Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1916

Сын: Андреев Константин Родионович

Отец ребёнка: Андреев Родион Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1918

Дочь: Дарья Андреева

Отец ребёнка: Андреев Родион Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно