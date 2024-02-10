Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: (Коновалова) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ангелина
Мать ребёнка: (Коновалова) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: (Коновалова) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данил
Мать ребёнка: (Коновалова) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Коновалова) Татьяна