Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1971 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: (Коновалова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ангелина

Мать ребёнка: (Коновалова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: (Коновалова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данил

Мать ребёнка: (Коновалова) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Коновалова) Татьяна

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