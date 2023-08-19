Рублева (Чернухина) Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти06.03.1910
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Чернухин Иван Алекандров
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1904
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Смерть
06.03.1910
Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от водяной болезни