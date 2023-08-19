Рублева (Чернухина) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублева (Чернухина) Анна Иванова

Место рождения

Нижнее Казачье, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1886

Дата смерти

06.03.1910

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Чернухин Иван Алекандров

Мать: не указана

Нижнее Казачье, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
25.01.1904

Муж: Рублев Леонтий Андреев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Смерть
06.03.1910
Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от водяной болезни
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