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(Карцева) Агафья Аксёновна
(Карцева) Агафья Аксёновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1791
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Аксён Тимофеевич
1743 г.р.
Мать
Дарья Захаровна
1745 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец:
Аксён Тимофеевич
Мать:
Дарья Захаровна
Смерть
Неизвестно
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