Ксения Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смерти1755
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Фёдор Федорович
Мать: Прасковья Мартыновна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Соломония Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Васса Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Михайлович
Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
1741
Сын: Леонтий Филипович
Отец ребёнка: Филипп Михайлович
Смерть
1755