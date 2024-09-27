Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

1755

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Фёдор Федорович

Мать: Прасковья Мартыновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Соломония Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Васса Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Михайлович

Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
1741

Сын: Леонтий Филипович

Отец ребёнка: Филипп Михайлович

Смерть
1755

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