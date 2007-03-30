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Скляр Виталий Васильевич

Место рождения

Khmeliv, Romens\'kyi district, Sums\'ka oblast, Ukraine

Дата рождения

23.02.1924

Дата смерти

30.03.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1924

Отец: Скляр Василий Павлович

Мать: Скляр Варвара Кириловна

Khmeliv, Romens\'kyi district, Sums\'ka oblast, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скляр Мария Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Romny, Sumy Oblast, Ukraine
Смерть
30.03.2007
Romny, Sums\'ka oblast, Ukraine
Похороны
Неизвестно
Romny, Sumy Oblast, Ukraine
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