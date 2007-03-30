Скляр Виталий Васильевич
Место рожденияKhmeliv, Romens\'kyi district, Sums\'ka oblast, Ukraine
Дата рождения23.02.1924
Дата смерти30.03.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1924
Отец: Скляр Василий Павлович
Мать: Скляр Варвара Кириловна
Khmeliv, Romens\'kyi district, Sums\'ka oblast, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скляр Мария Владимировна
Место жительства
Неизвестно
Romny, Sumy Oblast, Ukraine
Смерть
30.03.2007
Romny, Sums\'ka oblast, Ukraine
Похороны
Неизвестно
Romny, Sumy Oblast, Ukraine