Зубова (Сапова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грицаева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Зубов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Зубов Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно