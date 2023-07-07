Зубова (Сапова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова (Сапова) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грицаева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Зубов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Зубов Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Александр Владимирович