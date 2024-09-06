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Сурина Евдокия Ивановна

Место рождения

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область

Дата рождения

11.02.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1875 ст.

Отец: Сурин Иван Андреевич

Мать: Сурина Мария Александровна

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Крещение
13.02.1875 ст.
Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Петровская Подгородная слобода, церковь Св. Николая Чудотворца. Проживающий в Петровской Подгородной слободе, Рязанской губернии, Зарайского уезда, села Любич, государственный крестьянин Иван Андреев... Показать все
Смерть
Неизвестно

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