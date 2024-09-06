Сурина Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.02.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1875 ст.
Отец: Сурин Иван Андреевич
Крещение
13.02.1875 ст.
Петровская Подгородная слобода, церковь Св. Николая Чудотворца. Проживающий в Петровской Подгородной слободе, Рязанской губернии, Зарайского уезда, села Любич, государственный крестьянин Иван Андреев... Показать все
Смерть
Неизвестно