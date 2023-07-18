Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Аринина) Прасковья
(Аринина) Прасковья
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1897
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Аринин Семен
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец:
Аринин Семен
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь