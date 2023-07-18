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(Аринина) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Аринин Семен

Мать: ?

Смерть
Неизвестно