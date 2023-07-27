Икрина (Тимонен) (Тимонен) Анна Сивса
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1910
Дата смерти06.12.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1947
Отец ребёнка: Икрин Ефимий Екимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Икрин Ефимий Екимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Икрин Ефимий Екимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.1992