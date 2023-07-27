Икрина (Тимонен) (Тимонен) Анна Сивса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Тимонен) (Тимонен) Анна Сивса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1910

Дата смерти

06.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1947

Сын: Икрин Виктор Ефимович

Отец ребёнка: Икрин Ефимий Екимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Вячеслав Ефимович

Отец ребёнка: Икрин Ефимий Екимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Геннадий Ефимович

Отец ребёнка: Икрин Ефимий Екимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Ефимий Екимович

Смерть
06.12.1992