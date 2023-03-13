Шарыгина Шарова Мавра Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Шарыгинъ Андрей
Отец ребёнка: Шарыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Шаровъ Ефимъ
Отец ребёнка: Шаровъ Петръ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Шаровъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаровъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарыгинъ Иванъ