Шарыгина Шарова Мавра Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарыгина Шарова Мавра Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.
1761 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Шарыгинъ Андрей

Отец ребёнка: Шарыгинъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Шаровъ Ефимъ

Отец ребёнка: Шаровъ Петръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Шаровъ Петръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаровъ Петръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарыгинъ Иванъ