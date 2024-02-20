Гнездилова (Андросова / Андрусова /) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнездилова (Андросова / Андрусова /) Анна Ивановна

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Андросов / Андрусов / Иван Захарович

Мать: Андрусова Мария Никитина

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
10.11.1895

Муж: Гнездилов Петр Федорович

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно
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