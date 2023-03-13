Веникова Матрена Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веникова Матрена Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ларцова Варвара

Отец ребёнка: Вениковъ Наумъ

Рождение ребёнка
1774

Сын: Вениковъ Матвей

Отец ребёнка: Вениковъ Наумъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вениковъ Наумъ