Делиев Георгий Киприанович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1892
Дата смерти15.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
15.01.1938
Делиев Георгий Куприянович 1892 НОВАЯ КАРАКУБА 18.12.1937 РАССТРЕЛЯТЬ № 2 НКВД (58) 15.01.1938 Реабилитирован: Делиев Георгий Куприянович, 1892 года рождения, с. Н. Каракуба Старокерменчицького (В... Показать все