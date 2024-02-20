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Делиев Георгий Киприанович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1892

Дата смерти

15.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Делиев Киприон Георгиевич

Мать: Делиева Анфиса Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
15.01.1938
Делиев Георгий Куприянович 1892 НОВАЯ КАРАКУБА 18.12.1937 РАССТРЕЛЯТЬ № 2 НКВД (58) 15.01.1938 Реабилитирован: Делиев Георгий Куприянович, 1892 года рождения, с. Н. Каракуба Старокерменчицького (В... Показать все
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