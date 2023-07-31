Малышева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Василий Александрович
Отец ребёнка: Малышев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Малышев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно