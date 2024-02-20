(Любименко) Александра Андреевна
Место рожденияРоссия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Дата рождения20.04.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1891
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
ГА Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.,Россия м/к 1891 г. зап.№ 75.Успенская церковь
Крещение
22.04.1891
Россия Краснодарский кр.,Усть-Лаинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь. Священник Лев Рязанский,псаломщик Алексий Карташов .Запись в м/к № 75. | Восприемники: Крестьяне : Гоцков Авраам Свиридович и креситянка Корсунова Екатерина Емельяновна
Смерть
Неизвестно