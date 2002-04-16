Семизорова Вера Смирнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семизорова Вера Смирнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1918

Дата смерти

16.04.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семизоров Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семизоров Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семизоров Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семизоров Василий Степанович

Смерть
16.04.2002