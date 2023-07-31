Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Ивановна

Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1834 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Иван Иванович

Мать: Евдокия Терентьевна

Смерть
Неизвестно