Мелешко Ефросинья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелешко Ефросинья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1858 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1875

Дочь: Елизарова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Мелешко Федор Иванович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Мелешко Аким Федорович

Отец ребёнка: Мелешко Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелешко Федор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно