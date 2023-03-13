Таймасовъ Потапъ Ивановъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Леонъ Потаповъ
Мать ребёнка: Федосья Трофимова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Ефимъ Потаповъ
Мать ребёнка: Федосья Трофимова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Лукерья Потапова
Мать ребёнка: Федосья Трофимова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Таймасовъ Степанъ
Мать ребёнка: Федосья Трофимова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Авдотья Потапова
Мать ребёнка: Федосья Трофимова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Григорий Потаповъ
Мать ребёнка: Федосья Трофимова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Василий Потаповъ
Мать ребёнка: Федосья Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Трофимова