Таймасовъ Потапъ Ивановъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таймасовъ Потапъ Ивановъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Леонъ Потаповъ

Мать ребёнка: Федосья Трофимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Ефимъ Потаповъ

Мать ребёнка: Федосья Трофимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Лукерья Потапова

Мать ребёнка: Федосья Трофимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Таймасовъ Степанъ

Мать ребёнка: Федосья Трофимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Авдотья Потапова

Мать ребёнка: Федосья Трофимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Григорий Потаповъ

Мать ребёнка: Федосья Трофимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Василий Потаповъ

Мать ребёнка: Федосья Трофимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Трофимова