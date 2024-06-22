Андрей Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1664
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Ларион Андреев
Мать ребёнка: Анастасия Ерофеева
Бракосочетание
До 1739
Жена: Анастасия Ерофеева
Место жительства
1739
Исповедная роспись. 76 лет.
Место жительства
1743
Исповедная роспись. 82 года. Вдов.
Место жительства
1746
Исповедная роспись. 84 года. Вдов.
Место жительства
1748
Исповедная роспись. 86 лет.
Смерть
Неизвестно