Андрей Стефанов Около 1664 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андрей Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1664

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1668 г.р.

Дети

Около 1706 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Ларион Андреев

Мать ребёнка: Анастасия Ерофеева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
До 1739

Жена: Анастасия Ерофеева

Место жительства
1739
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 76 лет.
Место жительства
1743
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 82 года. Вдов.
Место жительства
1746
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 84 года. Вдов.
Место жительства
1748
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 86 лет.
Смерть
Неизвестно

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