Белоносова (Поскотина) Пелагия Никитина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Поскотин Никита
Мать: не указана
Дочь: Федора Герасимова
Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов
Сын: Белоносов Тимофей Герасимов
Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов
Дочь: Александра Герасимова
Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов
Дочь: Феодосья Герасимова
Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов
Сын: Белоносов Дмитрий Герасимов
Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов
Дочь: Пелагия Герасимова
Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов
Дочь: Зырянова Хиония (Фивея) Герасимова
Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов
Сын: Белоносов Ипатий Герасимов
Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов
Дочь: Иустина Герасимова
Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов
Сын: Белоносов Никифоръ Герасимов
Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов
Дочь: Феодосия (Феврония) Герасимова
Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов
Сын: Белоносов Никифор Герасимов
Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов
Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов