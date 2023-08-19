Белоносова (Поскотина) Пелагия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоносова (Поскотина) Пелагия Никитина

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Место рождения

Москвина, Камышловский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Поскотин Никита

Мать: не указана

Москвина, Камышловский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
26.10.1803

Муж: Белоносов Герасим Парфенов

Рождение ребёнка
03.04.1804

Дочь: Федора Герасимова

Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.05.1805

Сын: Белоносов Тимофей Герасимов

Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.04.1807

Дочь: Александра Герасимова

Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1808

Дочь: Феодосья Герасимова

Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.05.1809

Сын: Белоносов Дмитрий Герасимов

Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.05.1810

Дочь: Пелагия Герасимова

Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.04.1811

Дочь: Зырянова Хиония (Фивея) Герасимова

Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.02.1812

Сын: Белоносов Ипатий Герасимов

Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.10.1814

Дочь: Иустина Герасимова

Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.01.1816

Сын: Белоносов Никифоръ Герасимов

Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1818

Дочь: Феодосия (Феврония) Герасимова

Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1819

Сын: Белоносов Никифор Герасимов

Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.1820

Сын: Белоносов Илья Герасимов

Отец ребёнка: Белоносов Герасим Парфенов

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно