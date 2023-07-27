Икрина (Шинкаренко) (Шинкаренко) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Шинкаренко) (Шинкаренко) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин ?

Отец ребёнка: Икрин Павел Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Илья Павлович

Отец ребёнка: Икрин Павел Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Павел Анатольевич

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